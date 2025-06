Opprimono chi dorme nei cruciverba: la soluzione è Incubi

INCUBI

Curiosità e Significato di Incubi

Hai risolto il cruciverba con Incubi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Incubi.

Perché la soluzione è Incubi? Gli incubi sono sogni spaventosi o inquietanti che possono disturbare il sonno e creare una sensazione di paura o ansia. Spesso si manifestano durante le fasi più profonde del riposo, lasciando un senso di disagio al risveglio. Sono un’esperienza comune e temporanea, ma a volte possono essere così intensi da sembrare reali. Per molti, rappresentano le proprie paure interiori che emergono nel sonno.

Come si scrive la soluzione Incubi

La definizione "Opprimono chi dorme" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

C Como

U Udine

B Bologna

I Imola

