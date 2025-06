Mossette leziose nei cruciverba: la soluzione è Moine

MOINE

Curiosità e Significato di Moine

Perché la soluzione è Moine? Moine indica un monaco o una monaca, cioè un religioso che vive secondo regole spirituali e di preghiera, spesso in monasteri o conventi. Questo termine deriva dal francese, ed è usato anche in italiano per riferirsi a chi segue uno stile di vita dedicato alla spiritualità. La parola rappresenta dunque un simbolo di devozione e dedizione religiosa.

Come si scrive la soluzione Moine

M Milano

O Otranto

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I N S T P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPINTI" SPINTI

