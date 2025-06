Moglie non ufficiale nei cruciverba: la soluzione è Compagna

Home / Soluzioni Cruciverba / Moglie non ufficiale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Moglie non ufficiale' è 'Compagna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMPAGNA

Curiosità e Significato di Compagna

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Compagna, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Compagna? Compagna indica una persona con cui si condivide una relazione affettiva o di convivenza, senza formalizzare un legame ufficiale come il matrimonio. Spesso si riferisce a una partner stabile e presente nella vita di qualcuno, anche in assenza di un impegno legale. È un termine che sottolinea un legame affettivo profondo, anche se non formalizzato. In questo senso, rappresenta un’alternativa alla moglie ufficiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Moglie del taverniereDivinità egizia moglie di OsiriUn alto ufficiale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Compagna

Se ti sei imbattuto nella definizione "Moglie non ufficiale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

M Milano

P Padova

A Ancona

G Genova

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O N G D L N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LANGDON" LANGDON

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.