La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Melodrammi lirici' è 'Opere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OPERE

Curiosità e Significato di Opere

La soluzione Opere di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Opere per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Opere? Melodrammi lirici si riferisce a opere teatrali o musicali che combinano musica e recitazione, esprimendo emozioni intense e sentimenti profondi. Sono spesso rappresentazioni drammatiche con un forte coinvolgimento emotivo, come le opere liriche o gli spettacoli musicali di grande impatto. In breve, si tratta di creazioni artistiche che uniscono musica e dramma per emozionare il pubblico, rendendo le OPERE il termine più adatto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Drammi musicatiQuadri o scultureSi rappresentano al teatro alla ScalaCompose i Pezzi liriciSi dà nei teatri liriciComponimenti lirici

Come si scrive la soluzione Opere

Se ti sei imbattuto nella definizione "Melodrammi lirici", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

E Empoli

