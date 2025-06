Li paga chi li fa nei cruciverba: la soluzione è Debiti

DEBITI

Curiosità e Significato di Debiti

La soluzione Debiti di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Debiti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Debiti? Li paga chi li fa indica che le conseguenze di azioni sbagliate ricadono su chi le compie. La parola giusta è DEBITI: somme di denaro che una persona o un'azienda deve restituire a qualcun altro. In sostanza, sono obblighi finanziari che si creano quando si prende in prestito qualcosa o si acquista a credito. Ricorda, ogni debito ha sempre qualcuno che lo aspetta di essere saldato.

Come si scrive la soluzione Debiti

D Domodossola

E Empoli

B Bologna

I Imola

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A T G I L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GATTILE" GATTILE

