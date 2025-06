La risposta romana all arancino siciliano nei cruciverba: la soluzione è Suppli

SUPPLI

Curiosità e Significato di Suppli

Perché la soluzione è Suppli? Lo supplì è un classico street food romano, simile all'arancino siciliano ma con alcune differenze. Si tratta di una pallina di riso fritta, ripiena di mozzarella e spesso carne o piselli, croccante fuori e filante dentro. Perfetto spuntino, rappresenta un simbolo della cucina di strada capitolina e conquista il palato di chiunque lo assaggi. È la versione romana dell’arancino, ma con un tocco unico.

Come si scrive la soluzione Suppli

Se "La risposta romana all arancino siciliano" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

U Udine

P Padova

P Padova

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P A A N C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PANCA" PANCA

