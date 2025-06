La gola del torrente nei cruciverba: la soluzione è Forra

FORRA

Curiosità e Significato di Forra

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Forra, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Forra? La parola forra indica una stretta e profonda fenditura o gola scavata dall’acqua in terreni rocciosi o calcarei. Spesso si trova nei canyon o nelle valli strette, dove il torrente ha creato un passaggio suggestivo e spettacolare. È un termine molto usato in geografia e ambienti naturali per descrivere queste affascinanti formazioni, che testimoniano la forza del naturale lavoro dell’acqua nel tempo.

Come si scrive la soluzione Forra

Se ti sei imbattuto nella definizione "La gola del torrente", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

O Otranto

R Roma

R Roma

A Ancona

