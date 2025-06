L animale degli addominali scolpiti nei cruciverba: la soluzione è Tartaruga

Home / Soluzioni Cruciverba / L animale degli addominali scolpiti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L animale degli addominali scolpiti' è 'Tartaruga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARTARUGA

Curiosità e Significato di Tartaruga

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Tartaruga, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tartaruga? Tartaruga è un animale che, grazie al suo carapace, sembra avere addominali scolpiti e ben definiti. Questa creatura simbolizza pazienza e resistenza, ma anche un tocco di simpatia. In modo scherzoso, il termine viene usato per descrivere qualcuno con addominali molto evidenti, come se portasse una tartaruga sulla pancia. Un modo divertente e originale per parlare di muscoli evidenti!

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un rettileAnimale lentoIl rettile che ci ricorda gli addominali scolpitiUn animale come la gazzellaFavoloso animale simile a un cavallo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tartaruga

Hai trovato la definizione "L animale degli addominali scolpiti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

R Roma

U Udine

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O K O F C B A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FACEBOOK" FACEBOOK

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.