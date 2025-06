Interpretano la parte nei cruciverba: la soluzione è Attori

ATTORI

Curiosità e Significato di Attori

Perché la soluzione è Attori? Interpretano la parte si riferisce a chi dà vita a un personaggio in teatro, cinema o tv, ovvero gli attori. Sono professionisti che recitano un ruolo, interpretando emozioni e parole per coinvolgere il pubblico. La parola giusta è attori, figure fondamentali nel mondo dello spettacolo, capaci di trasformare un testo in emozione vera sulla scena.

Come si scrive la soluzione Attori

Hai davanti la definizione "Interpretano la parte" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I C A M A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MACINA" MACINA

