SATURNO

Perché la soluzione è Saturno? Saturno è il sesto pianeta del sistema solare, noto per i suoi spettacolari anelli di ghiaccio e polvere. Nella mitologia romana, è il dio del tempo e dell’agricoltura. La parola richiama anche l’idea di qualcosa che si oppone o contrasta, come in un film di Ozpetek dove “Saturno” rappresenta questa opposizione, aggiungendo un tocco simbolico e misterioso alla sua presenza.

S Savona

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

N Napoli

O Otranto

