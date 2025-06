Importante compagnia americana di software nei cruciverba: la soluzione è Adobe

Home / Soluzioni Cruciverba / Importante compagnia americana di software

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Importante compagnia americana di software' è 'Adobe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADOBE

Curiosità e Significato di Adobe

La parola Adobe è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Adobe.

Perché la soluzione è Adobe? Adobe è una celebre azienda statunitense specializzata nello sviluppo di software per la creazione, modifica e gestione di contenuti digitali. È famosa per programmi come Photoshop, Illustrator e Acrobat, strumenti fondamentali nel mondo del design, della fotografia e della pubblicità. La sua innovazione ha rivoluzionato il modo in cui lavoriamo con immagini e documenti, rendendo Adobe un punto di riferimento nel settore tecnologico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Era un importante compagnia di assicurazioniLa compagnia aerea di bandiera scandinavaImportante marca giapponese di orologi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Adobe

Hai davanti la definizione "Importante compagnia americana di software" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

D Domodossola

O Otranto

B Bologna

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L U A T S N I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALUTINO" SALUTINO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.