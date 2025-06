Il più lungo fiume della Puglia nei cruciverba: la soluzione è Ofanto

OFANTO

Curiosità e Significato di Ofanto

Perché la soluzione è Ofanto? L'Ofanto è il più lungo fiume della Puglia, che attraversa diverse regioni italiane portando acqua e vita alle terre circostanti. Origina dalle montagne della Campania e scorre verso il mare Adriatico. La sua presenza è fondamentale per l'agricoltura locale e il paesaggio, rappresentando un elemento chiave del territorio pugliese e della sua storia.

O Otranto

F Firenze

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

