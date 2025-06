Hakkinen, rivaleggiò con Schumacher nei cruciverba: la soluzione è Mika

MIKA

Curiosità e Significato di Mika

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Mika, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Mika? Mika è il nome di Mika Häkkinen, famoso pilota di Formula 1 finlandese noto per aver sfidato e rivaleggiato con Michael Schumacher negli anni '90. La sua carriera è stata caratterizzata da grandi vittorie e duelli emozionanti, rendendolo uno dei piloti più amati e ricordati nel mondo delle corse. Quindi, quando si parla di rivali in pista, il suo nome emerge come simbolo di competizione e talento.

Come si scrive la soluzione Mika

M Milano

I Imola

K Kappa

A Ancona

