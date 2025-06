La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gozzovigliava con Sileno' è 'Bacco' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BACCO

Approfondisci la parola di 5 lettere Bacco: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bacco? Bacco è il dio romano del vino e dell'ebrezza, simbolo di convivialità e allegria. La parola evoca l’immagine di feste, buonumore e di quella sensazione di rilassatezza che si ottiene con un buon calice in mano. Nel contesto della frase, richiama l’atmosfera spensierata e goliardica, tipica delle celebrazioni legate al vino e alla vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dio del vinoIl dio che alzava il gomitoIl beone tra gli deiPropria di Sileno

Se "Gozzovigliava con Sileno" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

