Gemma che viene dal mare nei cruciverba: la soluzione è Corallo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gemma che viene dal mare' è 'Corallo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORALLO

Curiosità e Significato di Corallo

Vuoi sapere di più su Corallo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Corallo.

Perché la soluzione è Corallo? Il corallo è un organismo marino che forma affascinanti strutture colorate, spesso utilizzate per creare gioielli e ornamenti. Crescendo sui fondali oceanici, dà vita a splendidi ecosistemi come le barriere coralline, essenziali per la biodiversità marina. La sua bellezza e fragilità lo rendono simbolo di preziosità e delicatezza, ricordandoci l'importanza di proteggere gli ambienti marini.

Un rettile dai colori vivaciCostituisce gli atolliSe ne fanno pregiati moniliUna belva del mareGemma giallaIl terreno conquistato al mare in Olanda

Come si scrive la soluzione Corallo

La definizione "Gemma che viene dal mare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

R Roma

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O O T D O U M R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SORDOMUTO" SORDOMUTO

