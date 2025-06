Frenare una iniziativa economica nei cruciverba: la soluzione è Disincentivare

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Frenare una iniziativa economica' è 'Disincentivare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISINCENTIVARE

Curiosità e Significato di Disincentivare

Perché la soluzione è Disincentivare? Disincentivare significa adottare misure o strategie per rendere meno attraente o conveniente un’attività economica, scoraggiando così la sua realizzazione o diffusione. È un modo per frenare un'iniziativa economica senza eliminarla del tutto, spesso per tutelare l'ambiente, la salute o il benessere collettivo. In sostanza, aiuta a moderare comportamenti indesiderati, promuovendo scelte più responsabili.

Come si scrive la soluzione Disincentivare

Hai trovato la definizione "Frenare una iniziativa economica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

S Savona

I Imola

N Napoli

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

V Venezia

A Ancona

R Roma

E Empoli

