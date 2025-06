È difficile convincerlo nei cruciverba: la soluzione è Testardo

TESTARDO

Curiosità e Significato di Testardo

Perché la soluzione è Testardo? Testardo descrive una persona che non si dà facilmente per vinta e insiste nelle proprie idee, anche se gli altri cercano di convincerla del contrario. È un tratto caratteriale che può essere positivo, mostrando determinazione, o negativo, ostinandosi senza ascoltare altri punti di vista. In ogni caso, essere testardi significa avere una forte volontà difficile da scalfire.

Come si scrive la soluzione Testardo

La definizione "È difficile convincerlo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C L D N A A R N I Mostra soluzione



