Dipinse le Maja nei cruciverba: la soluzione è Goja

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Dipinse le Maja' è 'Goja'.

GOJA

Curiosità e Significato di Goja

Vuoi sapere di più su Goja? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Goja.

Perché la soluzione è Goja? Goja è un termine in dialetto siciliano che indica una figura femminile vivace, spigliata e spesso dotata di grande personalità. È usato per descrivere una donna forte, determinata e con un carattere deciso, capace di attirare l’attenzione e lasciare il segno. Una parola che racchiude l’essenza di chi non passa inosservata, rappresentando la forza e il fascino delle donne siciliane.

Come si scrive la soluzione Goja

Hai davanti la definizione "Dipinse le Maja" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

O Otranto

J Jolly

A Ancona

