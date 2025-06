Delicati da affrontare nei cruciverba: la soluzione è Scabrosi

SCABROSI

Curiosità e Significato di Scabrosi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Scabrosi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Scabrosi.

Perché la soluzione è Scabrosi? Scabrosi indica una superficie ruvida o secca, spesso a causa di irritazioni o alterazioni cutanee. Si usa per descrivere zone della pelle che risultano dure, screpolate o irritate, rendendo difficile il contatto e il passaggio di elementi come acqua o aridi. In definitiva, si tratta di un termine che evidenzia la delicatezza e la fragilità di alcune parti del corpo, richiedendo cura e attenzione.

Come si scrive la soluzione Scabrosi

Stai cercando la risposta alla definizione "Delicati da affrontare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

B Bologna

R Roma

O Otranto

S Savona

I Imola

