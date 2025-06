Dare avvio, provocare... un esplosione nei cruciverba: la soluzione è Innescare

INNESCARE

Curiosità e Significato di Innescare

Vuoi sapere di più su Innescare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Innescare.

Perché la soluzione è Innescare? Innescare significa dare inizio a qualcosa, provocando un evento o una reazione. Spesso si usa per descrivere l'atto di avviare un processo, come un incendio, una crisi o una catena di eventi. È come premere il primo bottone che fa partire tutto il meccanismo. Insomma, è il gesto che scatena un effetto a catena, dando il via a qualcosa di più grande.

Come si scrive la soluzione Innescare

Stai cercando la risposta alla definizione "Dare avvio, provocare... un esplosione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

N Napoli

E Empoli

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

