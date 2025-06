D aria, di cibo, di fumo.. nei cruciverba: la soluzione è Boccata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'D aria, di cibo, di fumo..' è 'Boccata'.

BOCCATA

Curiosità e Significato di Boccata

Hai risolto il cruciverba con Boccata? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Boccata.

Perché la soluzione è Boccata? Boccaata indica un'apertura improvvisa o un'entrata, spesso usata in senso figurato per descrivere un momento di pausa o di respiro. Può anche riferirsi a un colpo di vento o a un soffio di aria. La parola richiama l'idea di qualcosa che si apre o si affaccia, come nel caso di un'entrata o di un'apertura momentanea, rendendola molto versatile nel linguaggio quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si tira dalla sigarettaCi sono quelle d aria e di fumoLa quantità di cibo che regge il cameriereRiempiti d aria

Come si scrive la soluzione Boccata

Se ti sei imbattuto nella definizione "D aria, di cibo, di fumo..", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

C Como

C Como

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E N D O A S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ADESIONE" ADESIONE

