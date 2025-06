Così è la fiammella d un lumicino nei cruciverba: la soluzione è Tremula

TREMULA

Curiosità e Significato di Tremula

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Tremula, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tremula? TREMULA descrive qualcosa che vibra o trema leggermente, come una fiammella di un lumicino che si muove dolcemente con il vento. È un termine che evoca delicatezza e instabilità, perfetto per indicare un movimento sottile e vibrante. In sostanza, rappresenta tutto ciò che è instabile e tremolante, come una luce che non è ferma, ma si muove con grazia e fragilità.

Come si scrive la soluzione Tremula

La definizione "Così è la fiammella d un lumicino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

E Empoli

M Milano

U Udine

L Livorno

A Ancona

