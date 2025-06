Contenere le richieste nei cruciverba: la soluzione è Arginare

ARGINARE

Curiosità e Significato di Arginare

Approfondisci la parola di 8 lettere Arginare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Arginare? Arginare significa contenere o limitare qualcosa che rischia di diventare troppo grande o incontrollabile, come un problema, una perdita o un'invasione. È usare mezzi per rallentare o arrestare un avanzamento indesiderato, mantenendo la situazione sotto controllo. In breve, si tratta di mettere un freno per evitare che una cosa sfugga di mano, tutelando l’equilibrio e la sicurezza.

Come si scrive la soluzione Arginare

Hai trovato la definizione "Contenere le richieste" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

R Roma

G Genova

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

