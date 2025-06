Circolo vizioso nei cruciverba: la soluzione è Diallelo

Home / Soluzioni Cruciverba / Circolo vizioso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Circolo vizioso' è 'Diallelo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIALLELO

Curiosità e Significato di Diallelo

La soluzione Diallelo di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Diallelo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Diallelo? Il termine diallèlo indica uno schema di comunicazione in cui due persone o più ripetono gli stessi ruoli, creando un circolo vizioso che può impedire il progresso o la soluzione di un problema. È come un gioco di specchi che si riflettono all’infinito, mantenendo le stesse dinamiche negative. Riconoscerlo è il primo passo per rompere questo ciclo e trovare nuove strategie di dialogo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Circolo polare al nord della TerraFrequenta il circoloCircolo che può essere esclusivo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Diallelo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Circolo vizioso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T L A I S T À I P C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PLASTICITÀ" PLASTICITÀ

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.