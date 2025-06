Che compie una secrezione interna nei cruciverba: la soluzione è Endocrino

Home / Soluzioni Cruciverba / Che compie una secrezione interna

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Che compie una secrezione interna' è 'Endocrino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENDOCRINO

Curiosità e Significato di Endocrino

Vuoi sapere di più su Endocrino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Endocrino.

Perché la soluzione è Endocrino? Endocrino si riferisce a tutto ciò che riguarda le ghiandole endocrine, come la tiroide o le surrenali, che producono e rilasciano ormoni all’interno del corpo. Questi ormoni regolano molte funzioni vitali, come crescita, metabolismo e umore, attraverso secrezioni interne nel sistema circolatorio. In sostanza, un endocrino è un elemento chiave nel mantenimento dell’equilibrio del nostro organismo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ghiandola a secrezione interna che si trova nel colloLe ghiandole del corpo a secrezione internaI prodotti di certe ghiandole a secrezione interna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Endocrino

Hai davanti la definizione "Che compie una secrezione interna" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

C Como

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A Z E R R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORZARE" ORZARE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.