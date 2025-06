Cantò le gesta di Orlando e Angelica nei cruciverba: la soluzione è Ariosto

Home / Soluzioni Cruciverba / Cantò le gesta di Orlando e Angelica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cantò le gesta di Orlando e Angelica' è 'Ariosto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARIOSTO

Curiosità e Significato di Ariosto

La parola Ariosto è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ariosto.

Perché la soluzione è Ariosto? Aristòto è un nome che richiama il grande poeta italiano Ludovico Ariosto, autore de L'Orlando Furioso. La parola evoca la figura di un poeta che canta le gesta epiche di Orlando e Angelica, personaggi fantastici della sua opera. È simbolo di poesia epica e di narrazione avvincente, capace di trasportare il lettore in mondi fantastici e avventure leggendarie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mise in versi le follie di OrlandoMise in versi la pazzia di OrlandoScrisse Orlando furiosoCantò le gesta di Orlando e di AngelicaCantò la furia di OrlandoRendeva Angelica invisibile a Orlando

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ariosto

Non riesci a risolvere la definizione "Cantò le gesta di Orlando e Angelica"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T T A M E T D O N O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIROTTAMENTO" DIROTTAMENTO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.