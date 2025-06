Bombole antincendio nei cruciverba: la soluzione è Estintori

ESTINTORI

Curiosità e Significato di Estintori

Approfondisci la parola di 9 lettere Estintori: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Estintori? Gli estintori sono dispositivi portatili progettati per spegnere incendi in modo rapido ed efficace. Utilizzati in case, uffici e luoghi pubblici, sono strumenti di sicurezza fondamentali per prevenire danni e garantire la protezione di persone e beni. La loro presenza è essenziale per intervenire tempestivamente in caso di incendio, contribuendo a mantenere ambienti più sicuri e protetti.

Come si scrive la soluzione Estintori

Hai trovato la definizione "Bombole antincendio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

