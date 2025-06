Acronimo dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso nei cruciverba: la soluzione è Lngs

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Acronimo dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso' è 'Lngs'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LNGS

Curiosità e Significato di Lngs

La soluzione Lngs di 4 lettere

Perché la soluzione è Lngs? L'acronimo LNGS sta per Laboratori Nazionali del Gran Sasso, un importante centro di ricerca sotterraneo situato in Italia. Qui scienziati di tutto il mondo studiano le particelle più elusive dell'universo, come i neutrini, lontano da interferenze esterne. È un luogo unico dedicato alla scoperta delle frontiere della fisica fondamentale, contribuendo a svelare i misteri dell'universo.

Come si scrive la soluzione Lngs

Se "Acronimo dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

N Napoli

G Genova

S Savona

