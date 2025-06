Uno yacht a due alberi nei cruciverba: la soluzione è Ketch

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Uno yacht a due alberi' è 'Ketch'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

KETCH

Curiosità e Significato di Ketch

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Ketch, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ketch? Il termine ketch indica una tipologia di yacht a due alberi, con uno più grande (mastro) e uno più piccolo (timone), disposti in modo specifico. Questo tipo di imbarcazione è apprezzato per la sua manovrabilità e stabilità, ideale per lunghe navigazioni o crociere tranquille. Conoscere questa parola permette di distinguere facilmente le barche a due alberi, come suggerisce l'originale indovinello.

Come si scrive la soluzione Ketch

Hai davanti la definizione "Uno yacht a due alberi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

K Kappa

E Empoli

T Torino

C Como

H Hotel

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M T T I I A R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MERITATI" MERITATI

