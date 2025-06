Una unghia che ghermisce nei cruciverba: la soluzione è Artiglio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una unghia che ghermisce' è 'Artiglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARTIGLIO

Curiosità e Significato... La parola Artiglio è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Artiglio.

Perché la soluzione è Artiglio? L'artiglio è una zampa appuntita di alcuni animali, come uccelli predatori o felini, usata per afferrare e catturare la preda. La sua forma affilata permette di ghermire e trattenere con precisione. È anche il termine che descrive le unghie robuste e curve di alcune specie, fondamentali per la sopravvivenza e l'attacco. Insomma, l'artiglio è un'arma naturale efficiente e affascinante.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una unghia che ghermisce", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

