Una sferetta liquida nei cruciverba: la soluzione è Goccia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una sferetta liquida' è 'Goccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GOCCIA

Perché la soluzione è Goccia? Una goccia è una piccola quantità di liquido che si forma in modo naturale, come una goccia d’acqua o di un’altra sostanza. È una sferetta liquida, compatta e brillante, che cade o si stacca da un insieme più grande. Questo termine evoca delicatezza e leggerezza, simbolo di qualcosa di effimero e prezioso, come un piccolo dono della natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ne basta una sola in più per far traboccare il vasoUna stilla di pioggiaPuò far traboccare il vasoUna sferetta cava che tintinnaPuò essere di calore ma anche liquidaParte liquida del sangue

G Genova

O Otranto

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

A R A E I R B T C Mostra soluzione



