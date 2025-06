Trattengono il tè nei cruciverba: la soluzione è Colini

COLINI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Colini: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Colini? Colini sono recipienti cilindrici, tradizionalmente usati in laboratorio o in cucina per contenere e versare liquidi come il tè. Il termine deriva dal latino columna, che richiama la forma allungata. Questi contenitori consentono di trattenere e gestire facilmente le bevande calde, rendendo più pratico servire un buon tè. Insomma, i colini sono indispensabili per una preparazione accurata e comoda.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Trattengono il tè", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

I Imola

I A C O R V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RICAVO" RICAVO

