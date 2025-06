Teseo vi trovò dentro il Minotauro nei cruciverba: la soluzione è Labirinto

LABIRINTO

Curiosità e Significato di Labirinto

Perché la soluzione è Labirinto? Il labirinto è una struttura complessa e intricata, progettata per confondere chi vi entra. Nella mitologia, il minotauro si nascondeva proprio in uno di questi labirinti, creato da Dedalo ad Atene. Il termine rappresenta simbolicamente un percorso tortuoso e pieno di ostacoli, spesso usato anche in senso figurato per indicare situazioni difficili da scoprire o risolvere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un recinto entro il quale è difficile raccapezzarsiUn intrico di stradePercorso realizzato per far perdere chi ci entraIl cardine vi gira dentroSi usa domandare cosa vi bolla dentroChi vi finisce dentro perde il controllo

Come si scrive la soluzione Labirinto

Hai trovato la definizione "Teseo vi trovò dentro il Minotauro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

A Ancona

B Bologna

I Imola

R Roma

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V A E S L C H O A R M S Mostra soluzione



