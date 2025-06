Tenace, profondo nei cruciverba: la soluzione è Radicato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tenace, profondo' è 'Radicato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RADICATO

Curiosità e Significato di Radicato

Perché la soluzione è Radicato? Radicato descrive qualcosa fermamente stabile o stabilito, come un albero che cresce con radici profonde nel terreno. Nel linguaggio figurato, indica convinzioni, abitudini o emozioni che sono saldamente radicate nella mente o nel cuore di qualcuno. Un modo per sottolineare come certi sentimenti o valori siano profondamente affermati e difficili da cambiare. È un termine che evidenzia solidità e ancoraggio duraturo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fisso come certi viziAncorato al terreno da un apparato vegetaleProfondo in poesiaProfondo conoscitoreLa Bujold nel cast del film Coma profondo

Come si scrive la soluzione Radicato

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I H O D E S A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCHEDARIO" SCHEDARIO

