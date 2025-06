Simpatico e arguto ma non sempre piacevole nei cruciverba: la soluzione è Spiritoso

SPIRITOSO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Spiritoso: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Spiritoso? Spiritoso descrive qualcuno dotato di arguzia, intelligenza e simpatia, capace di sorprendere con battute e pensieri brillanti. È una qualità che combina simpatia e acutezza, anche se a volte può risultare un po’ pungente o non sempre del tutto gradevole. Insomma, essere spiritosi significa avere un talento speciale nel divertire e sorprendere con intelligenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo è un tipo che tiene allegriHa uscite faceteDotato di senso dell umorismoSono sempre in vena di litigareNon sempre sono confessiRoger il simpatico coniglio cinematografico

S Savona

P Padova

I Imola

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

S Savona

O Otranto

