La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si esprimono con i segni' è 'Muti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MUTI

Curiosità e Significato di Muti

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Muti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Muti? MUTI indica persone che non parlano, spesso per scelta o a causa di silenzio forzato. Deriva dal latino mutus, che significa muto o silenzioso. È un termine che descrive chi comunica senza usare le parole, affidandosi a gesti o semplicemente rimanendo in silenzio. Un modo per esprimersi senza dire nulla, lasciando spazio all'interpretazione di chi osserva.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Zitti come i pesciNon parlano maiMancano di parolaSi esprimono al cadere delle stelleSi esprimono vivissimiSi esprimono con il pennello

Come si scrive la soluzione Muti

Non riesci a risolvere la definizione "Si esprimono con i segni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

U Udine

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E A D I O M N C N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DOMENICANO" DOMENICANO

