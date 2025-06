Si cura con il chinino nei cruciverba: la soluzione è Malarico

Home / Soluzioni Cruciverba / Si cura con il chinino

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si cura con il chinino' è 'Malarico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MALARICO

Curiosità e Significato di Malarico

La soluzione Malarico di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Malarico per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Malarico? MALARICO descrive qualcosa o qualcuno affetto da malaria, una malattia causata dal parassita trasmesso dalle zanzare. Il termine deriva dal latino malaria, che significa mal aria, riflettendo un tempo le credenze sulle cause della malattia. In ambito medico, indica chi soffre di questa patologia e richiama l'importanza del trattamento con sostanze come il chinino, storicamente usato per curarla.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si cura amministrandoLa signora che si prende cura del bambinoSi vorrebbe averlo dalla cura

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Malarico

La definizione "Si cura con il chinino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L R N O E O D L O E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "L ORO DEL RENO" L ORO DEL RENO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.