La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si cuociono nelle marmitte' è 'Ranci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RANCI

Curiosità e Significato... La soluzione Ranci di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ranci per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ranci? Ranci sono antiche pentole di rame usate in passato per cucinare, spesso legate alla tradizione casalinga. Il termine si riferisce anche a recipienti usati per bollire e preparare vari piatti, come le marmitte. Questi utensili rappresentano un pezzo di storia culinaria italiana, testimonianza di metodi di cottura tradizionali ancora oggi affascinanti.

Hai trovato la definizione "Si cuociono nelle marmitte" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

