La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Sfrenato e dissoluto' è 'Scapestrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCAPESTRATO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Scapestrato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Scapestrato.

Perché la soluzione è Scapestrato? Scapesttrato indica qualcuno che si comporta in modo dissoluto, trasandato e poco curato, spesso trasmettendo un’immagine di trasgressione e sregolatezza. È un termine colorito usato per descrivere persone che vivono senza troppi freni, spesso trasandate nel look e nelle abitudini. Insomma, rappresenta un atteggiamento di sfrenata libertà, a volte anche eccessiva.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sfrenato dissolutoChiasso sfrenatoIl dissoluto scrittore chiamato anche il divino marchese

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sfrenato e dissoluto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

P Padova

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

