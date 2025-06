Scorretta per l arbitro nei cruciverba: la soluzione è Fallosa

Home / Soluzioni Cruciverba / Scorretta per l arbitro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Scorretta per l arbitro' è 'Fallosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FALLOSA

Curiosità e Significato di Fallosa

La soluzione Fallosa di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Fallosa per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Fallosa? FALLOSA indica qualcosa che è errato, sbagliato o privo di fondamento. Deriva dal termine falloso, utilizzato per descrivere errori o inganni. In ambito sportivo, può riferirsi a decisioni arbitrarie o errori di valutazione. In generale, si usa per definire situazioni o affermazioni prive di validità o correttezza, sottolineando l’inesattezza di un ragionamento o di un’idea.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è l entrata per cui si può essere punitiToglie dubbi all arbitro di calcioCoadiuva l arbitroAiuta l arbitro in campo sigla

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fallosa

Stai cercando la risposta alla definizione "Scorretta per l arbitro"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L F O A O O R B L N C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRANCOBOLLO" FRANCOBOLLO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.