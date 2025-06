Ramoscello con fronde nei cruciverba: la soluzione è Frasca

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ramoscello con fronde' è 'Frasca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRASCA

Curiosità e Significato di Frasca

Hai risolto il cruciverba con Frasca? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Frasca.

Perché la soluzione è Frasca? Ramoscello con fronde si riferisce a un piccolo ramo che porta foglie verdi, simbolo di crescita e vitalità. La parola frasca indica proprio questo germoglio o rametto, spesso associato a piante o alberi in fase di sviluppo. È un termine usato anche in ambito botanico e simbolico, rappresentando la rinascita e la speranza. Un elemento naturale che richiama la vita in continuo rinnovamento.

Come si scrive la soluzione Frasca

La definizione "Ramoscello con fronde" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

R Roma

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

