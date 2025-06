Quelli di cronaca sono brevi notizie nei cruciverba: la soluzione è Echi

ECHI

Curiosità e Significato di Echi

La parola Echi è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Echi.

Perché la soluzione è Echi? ECHI sono i suoni che si ripetono e rimbalzano nelle valli o nelle stanze vuote, creando un'eco. In senso figurato, rappresentano anche ricordi o tracce di notizie che si ripetono nel tempo, come brevi e frequenti frammenti di cronaca. Insomma, le parole tornano come un richiamo lontano, lasciando una sensazione di continuità e memoria.

Come si scrive la soluzione Echi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Quelli di cronaca sono brevi notizie", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

C Como

H Hotel

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S O P S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPOSO" SPOSO

