La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Preavviso che mette fine al contratto' è 'Disdetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISDETTA

Curiosità e Significato di Disdetta

Hai risolto il cruciverba con Disdetta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Disdetta.

Perché la soluzione è Disdetta? Disdetta è il termine usato per indicare la comunicazione ufficiale che mette fine a un contratto, come quello di affitto, telefonia o abbonamenti. È un preavviso scritto che informa l'altra parte della volontà di terminare l'accordo, rispettando i tempi stabiliti nel contratto stesso. In pratica, rappresenta la forma formale di recesso da un impegno contrattuale.

Come si scrive la soluzione Disdetta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Preavviso che mette fine al contratto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

S Savona

D Domodossola

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

