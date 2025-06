Porre più cose una sull altra nei cruciverba: la soluzione è Accavallare

ACCAVALLARE

Curiosità e Significato di Accavallare

Perché la soluzione è Accavallare? Accavallare significa sovrapporre o mettere una cosa sopra l'altra in modo leggermente disordinato o incrociato. È come quando si appoggiano più oggetti uno sull'altro senza ordine preciso, creando un effetto di sovrapposizione. Questa parola si usa spesso per descrivere posizioni o disposizioni che coinvolgono più elementi impilati o incrociati, dando un'idea di accumulo o mescolanza.

Come si scrive la soluzione Accavallare

Hai trovato la definizione "Porre più cose una sull altra" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

V Venezia

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N O E G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GENIO" GENIO

