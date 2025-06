Piegamenti sulle braccia nei cruciverba: la soluzione è Flessioni

FLESSIONI

Perché la soluzione è Flessioni? Le flessioni sono un esercizio fisico molto diffuso, noto anche come piegamenti sulle braccia. Consistono nel abbassare e sollevare il corpo mantenendo le mani a terra, lavorando principalmente su petto, spalle e braccia. Sono ideali per allenare la forza e migliorare la resistenza muscolare, senza bisogno di attrezzi. Perfette per chi cerca un allenamento efficace ovunque si trovi.

F Firenze

L Livorno

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

O E D S I C S I M E Mostra soluzione



