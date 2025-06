Petrolio in due parole nei cruciverba: la soluzione è Oro Nero

Home / Soluzioni Cruciverba / Petrolio in due parole

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Petrolio in due parole' è 'Oro Nero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORO NERO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Oro Nero, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Oro Nero? Oro nero è un termine che indica il petrolio, una risorsa preziosa e fondamentale per l'economia mondiale. Viene chiamato così perché, come l'oro, ha un grande valore e può fare la differenza tra ricchezza e povertà. Il petrolio alimenta i nostri mezzi di trasporto, produce energia e materie prime. È, insomma, una fonte di ricchezza e potere ineguagliabile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il titolo di un romanzo di Cussler e BrownCosi è anche detto il petrolioCosi è detto il petrolioAmen in due paroleSi dice con due parole inglesi quando non ci si vuole esprimere su una vicendaOtaria in due parole

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Petrolio in due parole" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

R Roma

O Otranto

I O O M S P T T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOTOPISTA" MOTOPISTA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.