BERLINO

Curiosità e Significato di Berlino

Perché la soluzione è Berlino? Berlino è la capitale della Germania, famosa per il suo ricco patrimonio culturale e storico. La città ospita il celebre Festival Internazionale del Cinema, dove si assegna l'Orso d'Oro, uno dei premi più prestigiosi nel mondo cinematografico. Questo evento attira registi e appassionati da tutto il pianeta, celebrando il talento e la creatività sul grande schermo.

Come si scrive la soluzione Berlino

B Bologna

E Empoli

R Roma

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E R A S O R N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NERASTRO" NERASTRO

