DIPLOMAZIA

Curiosità e Significato di Diplomazia

Approfondisci la parola di 10 lettere Diplomazia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Diplomazia? La parola diplomazia indica l'arte di gestire con abilità e tatto le relazioni tra paesi, risolvendo questioni delicate senza creare attriti. È fondamentale anche nelle situazioni complesse o spinose, dove serve equilibrio e capacità di mediazione. Insomma, la diplomazia è la chiave per trovare soluzioni pacifiche in contesti delicati e non semplici da affrontare.

Come si scrive la soluzione Diplomazia

Hai trovato la definizione "Occorre nel trattare le questioni spinose" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

P Padova

L Livorno

O Otranto

M Milano

A Ancona

Z Zara

I Imola

A Ancona

