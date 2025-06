Nella trimurti indù insieme a Shiva e Brahma nei cruciverba: la soluzione è Vishnu

VISHNU

Curiosità e Significato di Vishnu

Vuoi sapere di più su Vishnu? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Vishnu.

Perché la soluzione è Vishnu? Vishnu è una delle tre principali divinità della trimurti indù, insieme a Shiva e Brahma. Considerato il dio della conservazione e della protezione, Vishnu mantiene l'ordine cosmico attraverso le sue incarnazioni, come Krishna e Rama. È venerato come il custode dell'universo, che interviene nei momenti di crisi per ristabilire l'equilibrio e la giustizia. La sua presenza è fondamentale nel vasto pantheon induista.

Come si scrive la soluzione Vishnu

V Venezia

I Imola

S Savona

H Hotel

N Napoli

U Udine

