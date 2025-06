Minuscoli nei cruciverba: la soluzione è Piccoli

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Minuscoli' è 'Piccoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PICCOLI

Curiosità e Significato di Piccoli

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Piccoli, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Piccoli? Minuscoli indica qualcosa di molto piccolo o di dimensioni ridotte. È un aggettivo che descrive oggetti, dettagli o elementi che si distinguono per la loro minuta grandezza. Utilizzato spesso in contesti quotidiani o letterari, aiuta a enfatizzare la delicatezza o fragilità di ciò di cui si parla. Insomma, quando qualcosa è minuscolo, è davvero di dimensioni piccolissime e delicate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Romanzo di Agatha ChristieCome i sacrifici che costano poca faticaEsce da minuscoli meatiMinuscoli insetti che possono essere della fruttaMinuscoli pezzi di un oggetto che si è rotto

Come si scrive la soluzione Piccoli

Hai trovato la definizione "Minuscoli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

C Como

C Como

O Otranto

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S L A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LOSCA" LOSCA

